Это нужно увидеть: представлен официальный талисман Евро-2020

На стадионе в Амстердаме представили официальный талисман
Отмечается, что Скиллзи любит фристайл и уличную культуру, он может играть в футбол как в парке, так и на крупных стадионах.
Стоит отметить, что в УЕФА впервые решили использовать реальных фигур как символов чемпионата Европы. Лиз Кук и Тобиас Бэк – профессиональные фристайлеры. Британка является действующей чемпионкой мира, послом UEFA women’s Football и работает репортером на матчах Лиги чемпионов. Норвежец тоже имеет в своем активе звание чемпиона мира и Европы.
Напомним, что
Как сообщал ONLINE.UA, ранее наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко впервые прокомментировал возвращение в сборную Португалии Криштиану Роналду.