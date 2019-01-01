Это нужно увидеть: представлен официальный талисман Евро-2020

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На стадионе в Амстердаме представили официальный талисман Евро-2020 . Им стал Скиллзи (Skillzy). Вместе с ним впервые за время проведения чемпионатов Европы, вместе с маскотом будут живые люди – фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. Презентация прошла перед матчем между сборными Нидерландов и Германии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт УЕФА.

Отмечается, что Скиллзи любит фристайл и уличную культуру, он может играть в футбол как в парке, так и на крупных стадионах.