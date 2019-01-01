Это нужно увидеть: представлен официальный талисман Евро-2020

Это нужно увидеть: представлен официальный талисман Евро-2020

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Фото: flickr.com

На стадионе в Амстердаме представили официальный талисман Евро-2020. Им стал Скиллзи (Skillzy). Вместе с ним впервые за время проведения чемпионатов Европы, вместе с маскотом будут живые люди – фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. Презентация прошла перед матчем между сборными Нидерландов и Германии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт УЕФА.

Отмечается, что Скиллзи любит фристайл и уличную культуру, он может играть в футбол как в парке, так и на крупных стадионах.

Это нужно увидеть: представлен официальный талисман Евро-2020 (1)

Стоит отметить, что в УЕФА впервые решили использовать реальных фигур как символов чемпионата Европы. Лиз Кук и Тобиас Бэк – профессиональные фристайлеры. Британка является действующей чемпионкой мира, послом UEFA women’s Football и работает репортером на матчах Лиги чемпионов. Норвежец тоже имеет в своем активе звание чемпиона мира и Европы.

Напомним, что Евро-2020 — это 16-й чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Участие в нем примут 24 сборных. Турнир состоится в 12 разных городах 12-ти стран Европы. Финал чемпионата Европы по футболу 2020 года примет стадион "Уэмбли" в Лондоне. Матчи турнира также примут Баку, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт и Глазго.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко впервые прокомментировал возвращение в сборную Португалии Криштиану Роналду.

Источник: ONLINE.UA Теги: Євро-2020, талисман, футбол, УЕФА
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