РФ неожиданно отказалась направлять наблюдателей на выборы в Украину - известна причина

Власти РФ приняли решение не направлять своих наблюдателей в рамках ОБСЕ на президентские выборы в Украине, которые пройдут уже через неделю — 31 марта 2019 года. Стоит отметить, что это уже второе такое заявление Кремля. После первого РФ все же пыталась прислать своих представителей в Украину, но ЦИК не зарегистрировала их, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Как известно, 15 марта Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ передало в ЦИК свой список кандидатов в международные наблюдатели за выборами президента Украины. Среди них были отмечены 24 человека, которых предлагала Россия. В ответ на такое решение ЦИК в министерстве иностранных дел РФ отметили, что такое решение украинской стороны якобы является нелегитимным.

"Дискриминационные шаги украинской власти на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В условиях, которые складываются, Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей в Украину, чтобы не подвергать их там угрозам явного преследования", – заявили в российском МИД.

Согласно действующему законодательству, граждане страны-агрессора не имеют права быть международными наблюдателями на украинских выборах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава Петр Порошенко впервые прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о его недомолвках "только с украинской властью".