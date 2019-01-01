НАТО активно наращивает силы в Черном море: что случилось

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО срочно усилило свое военное присутствие в Черном море из-за активной милитаризации акватории Россией. В ответ на незаконную аннексию Крыма и нападение РФ на украинские суда в районе Азовского моря, Альянс увеличил количество кораблей и проводит военные учения в регионе, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Генсек в очередной раз подчеркнул, что Черное море является важным для НАТО, поэтому нельзя позволить, чтобы РФ захватила его.

"То, что мы видим – это существенная милитаризация Россией региона Черного моря, особенно после незаконной аннексии Крыма. Мы видели агрессивные действия России против украинских кораблей неподалеку от Азовского моря и Керченского пролива. В ответ НАТО увеличило свое присутствие в Черном море, и работает вместе с Грузией над решением вызовов в сфере безопасности в Черноморском регионе", — говорит Столтенберг.

Как известно, сейчас Альянс увеличил количество военных кораблей в регионе Черного моря, присутствие своих сил на суше, в частности в Румынии, проводит воздушное патрулирование. Сейчас в регионе находятся два корабля НАТО – один из Великобритании, другой – под флагом Франции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в порт Одессы прибыл британский военный корабль, который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния российской агрессии в Азовском и Черном морях.