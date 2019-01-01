Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине

В 2019 году переход на летнее время в Украине произойдет в последнее воскресенье марта. Украинцы переведут стрелки часов на один час вперед — соответственно, спать мы будем на час меньше, сообщает ONLINE.UA.

В этом году часы переведут в ночь с 30 на 31 марта в 3 утра на один час вперед.

Стоит отметить, что из-за того, что людям надо вставать на час раньше – это особенно тяжело воспринимается организмом. Нужно помнить, что больше всего часовую смену во времени ощущают на себе люди, имеющие проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца – им нужно быть особенно внимательными.

Эксперты советуют начинать адаптироваться хотя бы за неделю до перевода часов.

1. Ложитесь спать каждый день на 15 минут раньше, чем накануне.

2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.

3. Идеальная температура для сна – не больше 18-20 градусов по Цельсию.

4. Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.

5. Ужинайте не позже, чем за 2-3 часа перед сном.

6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американским ученым удалось выявить механизм сна, который снижает риск преждевременной смерти. Исследователи из Гарвардской медицинской школы сообщают, что это происходит благодаря выработке противовоспалительных молекул.