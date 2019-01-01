Как сделать отношения счастливыми - простой и эффективный совет

Психологи университета Хартфортшира в Британии уверяют, что пары, которые спят в крепких объятиях друг друга, гораздо счастливее в отношениях, чем те, кто этого не делает. Указано, что ученые провели исследование, во время которого опросили более 1000 пар, передает ONLINE.UA со ссылкой на Cosmo.

"86% влюбленных, которые спят на расстоянии менее 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными. В то же время, процент партнеров, которые спят на расстоянии более 50 сантиметров и довольны отношениями гораздо меньше, – только 66% случаев", — сказано в сообщении.

По словам соавтора исследования Ричарда Уайзмена, 94% пар, которые ночью телесно контактируют друг с другом, довольны своими отношениями, в то время, как те, кто не прикасается к партнеру во время сна, довольны только в 68% случаев.

Кроме того, отмечается, что партнеры, которые ложатся в постель без одежды, сохраняют страсть и любовь на высоком уровне даже после 5 и более лет отношений.

Итак, чтобы сделать отношения счастливее необходимо чаще обнимать партнеров во время сна и в жизни в целом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Австралии после длительных исследований пришли к довольно неожиданному выводу. Они убеждены, что если мужчина посмотрит на сексуальную женщину — ему будет очень хотеться мяса.