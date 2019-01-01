"Невероятный образ": Тина Кароль покорила фанатов стильным платьем

Тіна Кароль (фото — instagram.com/tina_karol)

Популярная украинская певица Тина Кароль в эфире проекта "Голос страны 9 сезон" не устает поражать зрителей роскошными и стильными платьями, которые подчеркивают ее идеальную фигуру, передает ONLINE.UA.

По словам стилистки шоу Ольги Слонь, Тина Кароль с легкостью покоряет всех нежностью и элегантностью. Именно этим представительница проекта руководствовалась при выборе следующих образов певицы. В частности, для вокальных нокаутов специально для Тины Кароль подобрали эффектное клетчатое платье, которое на этот раз дополнили слегка волнистыми волосами и нежным макияжем.

Фанаты в соцсетях засыпают украинскую певицу сотнями комплиментов.

"Невероятный образ; Тина — богиня и с этим трудно спорить; красивое платье, однако Тина — красивее; а мне кажется, что могли бы и лучше подобрать; очаровательно и нежно; в Кароль идеальная фигура; я бы на месте Дана Балана тоже влюбилась; какой стиль! какая грация", — пишут поклонники украинской красавицы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный певец Dan Balan спел для своей коллеги по сцене Тины Кароль во время эфира "Голос страны 9". Стоит отметить, что молдавский артист уже давно не скрывает симпатию к украинской красавице.