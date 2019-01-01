В США сравнили украинские выборы с шоу "Холостяк"

Авторитетное американское издание Washington Post отмечает, что граница между политикой и реалити-шоу становится все менее заметной во всем мире, однако в Украине она исчезла окончательно.По мнению редакции, поиски жены кандидата в президенты Игоря Шевченко еще могут конкурировать в дерзости с политическими амбициями комедийного актера Владимира Зеленского, передает ONLINE.UA.

Автор материала подчеркивает, что "политически-романтическая программа" Шевченко имеет очень откровенное и в то же время претенциозное название: "Хочешь стать женой президента?". Это соответствует концепции популярного реалити-шоу.



Журналист подчеркивает, что это не самый дерзкий выпад в президентской гонке этого года, ведь одним из лидеров опросов является комедийный актер Владимир Зеленский, "единственный политический опыт которого заключается лишь в том, что он играл президента Украины в телесериале".

Еще одним из скандальных моментов издание называет регистрацию кандидатуры Юрия Тимошенко, цель которого, по идее, отобрать часть голосов у Юлии Тимошенко.

Американское издание призывает не превращать политическую жизнь страны в реалити-шоу.

Как сообщал ONLINE.UA, власть РФ надеется, что на президентских выборах 2019 года в Украине победит "президент мира, а не войны". Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что лучшим в президентской гонке в Украине считается тот кандидат, который "добьется мира в стране".