Поможем Украине: Всемирный банк сообщил хорошие новости

Поможем Украине: Всемирный банк сообщил хорошие новости

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Фото: racurs.ua

В Национальном банке Украины сообщают, что НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц при поддержке Всемирного банка усовершенствуют механизмы урегулирования неплатежеспособности банков, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Такой шаг сделан для гармонизации отечественного законодательства с нормами евродиректив, в частности Директивы 2014/59/ЕС о восстановлении платежеспособности и урегулирования неплатежеспособности банков (Bank Recovery and Resolution, BRRD), что является обязательством Украины в соответствии с Соглашением об Ассоциации с ЕС. Реализация директивы BRRD предусматривает концептуальное совершенствование подхода к восстановлению деятельности и урегулирования неплатежеспособности банков в Украине, что потребует законодательных изменений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа в составе представителей Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Всемирного банка предложила ключевые меры для улучшения текущего законодательства и приведение нормативной базы в соответствие директивы BRRD, которые изложены в записке с основными рекомендациями.

"Этот документ освещает основные аспекты будущего механизма возобновления деятельности и урегулирования неплатежеспособности банков, введение которого, в первую очередь, позволит усилить финансовую стабильность и уменьшить потенциальную потребность в государственной поддержке банковского сектора", — сообщает НБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, Всемирный банк прогнозирует новый финансовый кризис в 2019 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: НБУ, Всемирный банк, Україна. банки
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