В Польше наконец ответили на громкие обвинения Кремля

Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что в Польше не ставят под сомнение роль СССР в окончании Второй мировой войны, ответив на критику Кремля из-за отсутствия приглашения на 80-ю годовщину начала войны для России, передает ONLINE.UA со ссылкой на wPolityce.

"Все торжества, которые происходят в какой-то стране и посвященные годовщинам Великой отечественной войны или Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, поскольку нельзя переоценить роль нашей страны в завершении Второй мировой войны" — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Польский политик подчеркнул, что никто не ставит под вопрос роль СССР в победе над гитлеровской Германией в 1945 году.