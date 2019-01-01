В Польше наконец ответили на громкие обвинения Кремля

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что в Польше не ставят под сомнение роль СССР в окончании Второй мировой войны, ответив на критику Кремля из-за отсутствия приглашения на 80-ю годовщину начала войны для России, передает ONLINE.UA со ссылкой на wPolityce.
"Все торжества, которые происходят в какой-то стране и посвященные годовщинам Великой отечественной войны или Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, поскольку нельзя переоценить роль нашей страны в завершении Второй мировой войны" — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Польский политик подчеркнул, что никто не ставит под вопрос роль СССР в победе над гитлеровской Германией в 1945 году.
"В этом смысле празднования окончания войны без участия России были бы действительно неполные, зато 1939 год имеет совсем другой исторический контекст... Мы отмечаем годовщину вместе с государствами, с которыми близко сотрудничаем ради мира, который опирается на международное право, включая принципы суверенитета и нерушимости границ. Это государства НАТО, ЕС и Восточного партнерства" — отметил Щерский.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 августа российский президент Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По прибытию он подарил невесте букет цветов, а затем пригласил Кнайсль на танец.