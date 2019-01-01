Шокирующая сумма: сколько миллиардов потеряла РФ из-за аннексии Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что РФ потеряла более 150 миллиардов долларов и 10% своего внутреннего валового продукта из-за незаконной аннексии украинского полуострова Крым, которая, как известно, была организована 5 лет назад, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что потери России связаны с падением цен на нефть, но больше всего – из-за влияния мощных санкций, которые вводили США и Евросоюз ежегодно после аннексии украинского полуострова.

"Цена, которую Россия сейчас платит за Крым, уже составляет более 150 миллиардов долларов и 10% ВВП России. 20% падение стандартов жизни в России – это цена, которую платит РФ за войну в Украине. Это обеспечивает политика санкций. Не только для того, чтобы наказать Россию, но и мотивация, чтобы она села за стол переговоров. Сегодня весь мир с Украиной против России", — заявил украинский глава.

По словам Петра Порошенко, такое экономическое положение сказалось на простых россиянах. Их доходы едва превысили 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц в 2018 году.В то же время, в оккупированном Крыму доходы местных жителей выросли с 15 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 22 тысяч рублей в 2018-ом . Таким образом местаня "власть" хочет сравнять их социальный статус с россиянами.

Нельзя забывать и о том, что Россия продолжает вкладывать миллиарды долларов в Крым. Она строит новые электростанции и гигантский Крымский мост на полуостров, однако спрос туристов на полуостров ничтожно низкий.