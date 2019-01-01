Аналитик рассказал, что будет с курсом доллара накануне выборов

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отметил, что предвыборная кампания даже на своем финише не оказала существенного влияния на валютный рынок. Не скажутся сильно на рынке и сами выборы, если их результат будет близок к тому, что показывают сейчас социологические опросы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Он также добавил, что на этой неделе финансовые аналитики ожидают умеренного снижения доллара к гривне.

"На межбанке доллар может торговаться через неделю около 26,8 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться между 26,7 и 26,9 гривнями", — говорит Иосуб.

Как известно, на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%. С прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 27,01 грн до 26,96 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,12-27,15 до 26,89-26,92 (-0,8%).

Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,95-27,25 к 26,83-27,08 (-0,5% /— 0,6%).

Как сообщал ONLINE.UA, глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила, что в текущем году Украине необходимо занять около 4 млрд долларов, ведь на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 миллиардов гривен.