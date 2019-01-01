Диетолог объяснила, как пост влияет на организм человека

Диетолог объяснила, как пост влияет на организм человека

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Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская отметила, что периодическое соблюдение поста полезно для организма человека. В этот период уменьшается нагрузка на печень и почки, а также снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

По ее словам, самое полезное соблюдать пост людям старшего возраста.

Отмечается, что ученые во время своих исследований убедились, что ограничение белков животного происхождения в течение определенного времени очень полезно.

"Вместе с тем, особых изменений в рационе человека при соблюдении поста не происходит, потому что она только заменяет белки животного происхождения белками растительного происхождения и просто отказывается от мяса и молочных продуктов", — сказано в сообщении.

Диетолог подчеркнула, что выходить из поста нужно постепенно. Нельзя сразу набрасываться на продукты, от которых вы отказывались долгое время. Поэтому, вводить продукты животного происхождения в рацион нужно в течение такого же периода, сколько длился и сам пост.

Ранее ONLINE.UA писал о четырех методах, которые помогут быстро и эффективно избавиться от нескольких лишних килограммов.

 

Источник: УНН Теги: диета, питание, піст, дієтолог
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