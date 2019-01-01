Экс-офицер ВСУ перешел на сторону врага и украл секретные документы

Экс-заместитель начальника службы защиты информации Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев перешел на сторону пророссийских боевиков. В военкомате Мариуполя подтвердили информацию о побеге Аушева, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Указано, что с собой мужчина унес еще и секретные документы, об этом боевики сначала сообщили в одном из каналов в Telegram. Мол, документацию исследуют спецслужбы так называемой "ДНР".

Стоит отметить, что беглеца уже успели показать и на одном из российских телеканалов. Тамошним журналистам он рассказывал о нелегкой службе в ВСУ и о секретных файлах, которые он привез с собой – якобы для того, чтобы обеспечить себе и своей семье мирную жизнь.