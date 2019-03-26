Курс валют на сегодня 26 марта - доллар дешевеет, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 26 марта - доллар дешевеет, евро стал дешевле

  |  Экономика   |   Читати українською

На вторник, 26 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 26 марта цена доллара США составит 26 гривен 89 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 7 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 45 копеек, что в свою очередь на 2 копейки меньше чем в понедельник, 25 марта.

В понедельник, 25 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.97/26.93 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.52/30.47 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
В Польше наконец ответили на громкие обвинения Кремля
В Польше наконец ответили на громкие обвинения ...
Поможем Украине: Всемирный банк сообщил хорошие новости
Поможем Украине: Всемирный банк сообщил хорошие...
"Что это было?!": в Украине отреагировали на переговоры Бойко и Медведчука с Медведевым
"Что это было?!": в Украине отреагиро...
В НБУ озвучили неутешительный прогноз относительно роста украинской экономики
В НБУ озвучили неутешительный прогноз относител...
Курс валют на сегодня 25 марта - доллар стал дешевле, евро стал дешевле
Курс валют на сегодня 25 марта - доллар стал де...
Был ли заговор Трампа с Кремлем: наконец опубликован результат резонансного расследования
Был ли заговор Трампа с Кремлем: наконец опубли...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги