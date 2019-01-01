Враг устраивает новые провокации на Донбассе - первые подробности

Враг устраивает новые провокации на Донбассе - первые подробности

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Фото з відкритих джерел

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников четыре раза: из ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Старогнатовка и возле города Красногоровка. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское", — отметили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра — в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия — вблизи поселка Луганское.

От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, ВСУ, Донбасс, обстрелы
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