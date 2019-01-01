"РФ будет вынуждена это сделать": Порошенко выступил с важным заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса, передает ONLINE.UA.

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выжмут оккупационные войска России с оккупированной территории, которые обезоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат выведение тяжелой техники и артиллерии из оккупированной территории, которые обеспечат установление безопасности кондиций для начала политического процесса, которые вернут украинский контроль над неконтролируемым участком украино-российской границы", — говорит президент.

По словам Порошенко, все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений.Кроме того, он добавил, что у Украины есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.

"Мы имеем план, мы имеем график, мы имеем силы, мы имеем международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план.По оценкам Bloomberg, РФ более 150 миллиардов долларов потеряла в результате санкций и оккупации Крыма, потеряла 10% валового внутреннего продукта. И это становится для России как "чемодан без ручки", и у России не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров и выполнять те международные соглашения, которые были подписаны, в том числе, с участием РФ", — заявил президент.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.