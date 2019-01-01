В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В Москве нашли мертвым бывшего КДБиста и генерала-майора ФСБ России Сергея Соколова. Тело 59-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире на севере Москвы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"У генерала нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей в КГБ и ФСБ. Также в помещении был целый арсенал оружия, в частности австрийский "Глок", "Браунинг", пистолет Макарова, охотничье ружье и патроны", — сказано в сообщении.

Последний раз он связывался с родными в начале марта.

При каких обстоятельствах умер Соколов, пока неизвестно.

Напомним, недавно в СБУ сообщили о двух случаях, когда российские спецслужбы пытались завербовать двух военнослужащих Вооруженных сил, имевших доступ к секретным данным. Отмечается, что офицеров пытались завербовать во время их поездки на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крыма, а также при посещении дипучреждений РФ в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, российские спецслужбы для привлечения украинских военных оказывали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.