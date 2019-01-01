Макгрегор заявил о завершении карьеры

Всемирно известный боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил, что завершает карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA).Об этом он написал в своем Twitter, передает ONLINE.UA.
Кроме того, Конор пожелал развития в этом виде спорта своим уже бывшим коллегам.
"Эй, ребята, быстрое объявление! Я решил отойти от спорта, официально известного как "Смешанное боевое искусство". Желаю всем своим бывшим коллегам успеха в соревнованиях. В этом деле я теперь присоединяюсь к тем, кто уже в отставке", – написал Макгрегор.
Конор Макгрегор —
Ранее ONLINE.UA сообщал, что во Флориде, США, арестовали ирландского бойца смешанного стиля MMA Конора Макгрегора — его обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.