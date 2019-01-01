Политолог назвал главный фактор, который может серьезно изменить рейтинги кандидатов в президенты

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что кандидаты в президенты не могут предложить что-то такое, что кардинально повлияет на поддержку избирателей. Существенно повлиять на ситуацию может только один фактор – если что-то случится с главными кандидатами в физическом плане.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Политолог уверяет, что компромата в последние дни кампании будет достаточно. Это может повлиять на рейтинги, в первую очередь, Порошенко и Тимошенко. Но у них устойчивый избиратель. Хотя, напоминает политолог, коррупционный скандал с "Укроборонпромом" немного снизил рейтинг Порошенко.

"Борьба за второе место будет очень напряженной между Порошенко и Тимошенко. Кардинально изменить расстановку сил может только одно: если что-то физически случится с одним из фаворитов. Но сценарий, что кто-то из второй тройки или тех, кто на 6-7 месте, окажется во втором туре, маловероятен", — говорит Фесенко.

Политолог пояснил, что данные соцопросов разнятся, поскольку это связано с выборкой. То есть и уровень социологической погрешности может быть меньшим или большим.