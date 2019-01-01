РФ планирует выдавать свои загранпаспорта на Донбассе

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На Донбассе враг снова прибег к угрозам выдавать украинцам российские документы, а именно загранпаспорта. При чем для выдачи планируют организовать специальные мобильные отделения на контрольно-пропускных пунктах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

По предварительным данным, процедура начнется в апреле. Так, российский пропагандист Семен Пегов написал в своем канале в соцсети, что первыми заграничные паспорта РФ получат боевики, затем члены их семей, а впоследствии и все другие. Он также добавил, что по заграничному российскому паспорту можно будет оформить и внутренний документ России, а на оккупированные территории уже якобы завезли соответствующие бланки.

"Однако, украинская сторона предполагает, что это – лишь информационный вброс российской пропаганды перед выборами. В этом убежден и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Ведь гражданство обяжет Россию и к социальным выплатам людям на оккупированной территории, а России это невыгодно", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UА, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.