Не только война: что на самом деле отпугивает инвесторов от Украины

Не только война: что на самом деле отпугивает инвесторов от Украины

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Фото: 24tv.ua

Специальный посланник немецкого правительства по вопросам реформ управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт заявил, что много крупных западных компаний боятся вкладывать деньги в Украину из-за войны на Донбассе, правовую незащищенность и недостаток реформ, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Хотя в стране заметная экономическая и политическая стабилизация, но важные реформы так и не завершены", — сказал Мильбрадт.

Он также добавил, что несмотря на наличие экономического роста в Украине и попытки среднего бизнеса стать на ноги, в этом направлении надо "много" прогресса, ведь нынешние темпы экономического подъема не помогают достичь даже показателей довоенного 2013 года.

Немецкий дипломат упомянул и крайне низкий уровень прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. К примеру, Польша или Чехия имели значительно выше по сравнению с Украиной показатели объемов прямых иностранных инвестиций прежде чем вступить в ЕС, напомнил эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Минэкономики заявили, что главным источником роста экономики Украины в 2018 году был внутренний спрос — потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, реформы, инвесторы, економіка
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