Прогноз погоды в Украине на среду - 27 марта

Прогноз погоды в Украине на среду - 27 марта

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Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор.— Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В среду в Киеве ночью будет пасмурно, небольшой снег. Утром будет пасмурно, осадки. Днем будет пасмурно, осадки. Вечером облачно, небольшой снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от -1 до +4°C.

Ночью -1°C. Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.

Утром +2°C. Относительная влажность 82%. Ветер 1 м/c.

Днем +4°C. Относительная влажность 77%. Ветер 1 м/c.

Вечером -1°C. Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоды в Украине на среду - 27 марта

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +7°C

Температура ночью -3°C (ясно). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +7°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 68%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +8°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +8°C (ясно). Относительная влажность 39%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -1°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +5°C

Температура ночью 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +5°C (облачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 64%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -3°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 69%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +5°C

Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 69%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно). Относительная влажность 40%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 65%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +5°C

Температура ночью -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 70%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 50%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (облачно). Относительная влажность 61%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +9°C

Температура ночью +4°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +9°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +1°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +10°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +2°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 66%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 41%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +4°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +8°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +8°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 61%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +7°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +3°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +6°C

Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +6°C (облачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 61%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +4°C

Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +5°C

Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +3°C (облачно, осадки). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 39%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -1°C (облачно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +8°C

Температура ночью +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +4°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 77%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +8°C

Температура ночью +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +5°C

Температура ночью -1°C (облачно, снег). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +2°C (облачно, осадки). Относительная влажность 71%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 46%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 57%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +7°C

Температура ночью -3°C (облачно). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 64%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +7°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 41%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +5°C

Температура ночью -3°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером -2°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +7°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 7 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +8°C

Температура ночью +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +8°C

Температура ночью -1°C (ясно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 99%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C

Температура ночью +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +1°C (облачно, осадки). Относительная влажность 69%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +4°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 66%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -1°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C

Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 51%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером -2°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +8°C

Температура ночью +1°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 64%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +2°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +7°C

Температура ночью -3°C (малооблачно). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +7°C (облачно, дождь, гроза). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +7°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +6°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 60%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +7°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 44%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +5°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +5°C

Температура ночью -1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 68%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +5°C (пасмурно). Относительная влажность 47%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +2°C (облачно). Относительная влажность 61%. Ветер 8 м/c.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, погода, прогноз погоды
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