Португалия требует засчитать техническое поражение для Украины в двух матчах из-за Мораеса

Португальское издание Mais Futebol имеет сомнения, что новоиспеченный нападающий сборной Украины по футболу Жуниор Мораес имел право выступать за команду. Именно из-за єтого украинской сборной могут угрожать технические поражения в матче с Португалией и Люксембургом, передает ONLINE.UA со ссылкой на SportArena.

СМИ предполагает, что в его случае была нарушена Статья 7 устава ФИФА "получения нового гражданства".

Любой игрок, который получил новое гражданство и не играл за национальную команду, имеет возможность выступать за новую сборную только если выполняется одно из следующих условий:

1) Он родился на территории соответствующей ассоциации;

2) Его биологическая мать или биологический отец родились на территории соответствующей ассоциации;

3) Его бабушка или дедушка родились на территории соответствующей ассоциации;

4) Он жил непрерывно минимум пять лет после достижения 18-летия на территории соответствующей ассоциации;

Получив новое гражданство игрока для выступлений за новую сборную обязательно не должен иметь официальных матчей за другую национальную команду. В случае с Мораесом данное условие выполняется.

Однако далее необходимым является соблюдение хотя бы одного из четырех условий. И если пункты о том, что сам игрок, его родители или бабушки / дедушки должны были родиться на территории новой страны точно отпадают, то четвертое положение вызывает вопросы.

В данном случае все зависит от того, как ФИФА трактует положение "непрерывно", с учетом четырехмесячного отлучения Жуниора Мораеса в аренду в китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Издание Betnews утверждает, что Мораес имел полное право выступать за сборную Украины. Сайт указывает, что:

1) в Украине непрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в год;

2) при определении количества лет, непрерывно прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства;

3) когда Мораес выступал в Китае в аренде, он суммарно провел в том году больше 183 дней на территории Украины, а значит нарушения не было.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее новый игрок сборной Украины по футболу Жуниор Мораес прибыл в расположение команды и получил комплект формы. Он надел тренировочный костюм с трезубцем на груди.