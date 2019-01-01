Доигрались: США будут бороться с энергетическим влиянием России

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25 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России, передает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал S-SPAN.

Отмечается, что 391 конгрессмен поддержал законопроект, 24 проголосовали против. Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись президенту США.

Авторы законопроекта уверяют, что Соединенным Штатам необходимо помочь государствам Центральной и Восточной Европы снизить свою зависимость от энергетических ресурсов из стран, которые используют зависимость в сфере энергетики для навязывания политического влияния, таких как Российская Федерация, которая использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и влиять на другие страны. "Госдепартамент и связанные с ним ведомства должны поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности. Это должна быть, с одной стороны, дипломатическая и политическая поддержка, а с другой стороны – финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики", — сказано в документе. Указано, что для реализации этой задачи предлагается выделить финансирование в размере не более 1 миллиарда долларов для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы.

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