ЕС неожиданно предложил помощь Верховной Раде Украины

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Власть ЕС предложила комитету Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюго Мингарелли, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили комитету Верховной рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", — сказал он во вторник.

Кроме того, дипломат надеется, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

Напомним, ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены. Ранее страны G7 совместно со Всемирным банком призвали украинскую власть активизировать усилия, восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.