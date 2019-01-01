ЕС неожиданно предложил помощь Верховной Раде Украины

ЕС неожиданно предложил помощь Верховной Раде Украины

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Фото — flickr.com

Власть ЕС предложила комитету Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюго Мингарелли, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили комитету Верховной рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", — сказал он во вторник.

Кроме того, дипломат надеется, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

Напомним, ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены. Ранее страны G7 совместно со Всемирным банком призвали украинскую власть активизировать усилия, восстановив уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с международными стандартами.

Как известно, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Климкин заявил, что Европейский Союз не накажет Украину из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, поэтому за безвиз украинцы могут не волноваться.

 
Источник: Інтерфакс-Україна Теги: Украина, ЕС, помощь, незаконне збагачення
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