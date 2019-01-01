На Донбассе украинские воины ликвидировали позицию пророссийских боевиков

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Враг активизировал обстрелы на передовой. 25 марта двое украинских бойцов получили ранения. Зато военные ВСУ уничтожили огневую точку врага, передает ONLINE.UA со ссылкой на военных ВСУ.

Указано, что прицельным огнем из боевой машины пехоты вблизи Марьинки украинские защитники ликвидировали позицию боевиков, с которой те ежедневно обстреливали как армейцев, так и гражданских жителей. После уничтожения позиции на терриконе, оттуда враг уже не беспокоит украинцев. Однако активизировался на других позициях.

Сейчас оккупанты стреляют из подножья террикона, то есть из менее выгодных для себя позиций. Хотя попыток вновь занять высоту террористы не оставляют.Еще несколько дней назад враг очень прицельно стрелял по позициям ВСУ, одна из пулеметных пуль едва не залетела в бойницы украинских военных.

"Обстреляли средь бела дня. Даже не знаю, то была винтовка или пулемет, который стрелял одиночными. Попали в бронещит. Он свою функцию выполнил: пуля застряла прямо в нем", — рассказал боец ВСУ Дмитрий.