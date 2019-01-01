Apple представила виртуальную кредитную карту: что о ней известно

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Всемирно известная корпорация Apple анонсировала выпуск виртуальной банковской карты под названием Apple Card – без комиссий и с системой начисления кешбек. Об этом стало известно в рамках презентации 25 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Verge.

"На мероприятии Apple "Show Time" компания объявила о выпуске новой кредитной карты Apple Card, что обещает улучшить работу с кредитной картой с помощью более простых приложений, без комиссий, более низких процентных ставок и более выгодных вознаграждений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Через несколько минут ею можно будет пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay.

"Вы можете покупать вещи без особых усилий, просто используя ваш iPhone. Или используйте разработанную Apple титановую карту в любой точке мира", – говорят в компании.

Корпорация сотрудничает с банком Goldman Sachs, а обрабатывать платежи будет Mastercard – глобальная платежная сеть, которую можно использовать во всем мире.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что австралийский суд обязал компанию Apple выплатить 9 млн долларов штрафа. Причиной принятия такого решения стал отказ компании бесплатно ремонтировать iPhone пользователей.