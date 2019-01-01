Евровидение-2019 оказалось под угрозой срыва: что случилось

Евровидение-2019 оказалось под угрозой срыва: что случилось

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Фото: commons.wikimedia.org

Вокальный конкурс Евровидение-2019 оказался под угрозой срыва из-за обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Вследствие обострения ситуации в СМИ заговорили о возможном переносе конкурса в другой город или же страну, ведь организаторы не смогут обеспечить должную безопасность всем участникам шоу и зрителям. Такие предположения прокомментировали в Европейском вещательном союзе.

"Охрана и безопасность всегда имеют первоочередное значение для нас. Мы продолжаем работать над обеспечением благополучия всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в шоу. Будем внимательно следить за ситуацией в Израиле, которая сложилась. Только война или крупномасштабная военная операция станет помехой проведению конкурса", – пояснили они.

На данный момент в Израиле продолжается подготовка к проведению Евровидения-2019.

Как известно, недавно глава Белого дома Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Такое решение президента США разрушило и без того хрупкое перемирие. Следовательно, между Израилем и Палестиной разгорелся очередной военный конфликт с применением ракет.Одна из них упала в 17 километрах от места проведения Евровидения-2019.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", имеет надежду на участие представителя от Украины в конкурсе следующего года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Израиль, конкурс, обстрелы, Евровидение 2019
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