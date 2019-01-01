ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию грузинам

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Европейский суд по правам человека удовлетворил индивидуальный иск граждан Грузии, депортированных из России осенью 2006 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Грузия Online".

"Суд постановил, что Россия нарушила различные статьи Европейской конвенции относительно всех из 19-ти истцов", — говорится в решении суда.

Согласно решению суда, принятому судьями единогласно, Россия должна выплатить компенсацию от 2000 до 15000 евро — гражданам Грузии, которых задержали в административном порядке и депортировали из РФ в октябре 2006 года.

"По решению ЕСПЧ от 31 января этого года Россия должна будет выплатить 1500 гражданам Грузии, изгнанным из РФ в 2006 году, 10 млн евро компенсации. Согласно этому решению, каждый депортированный гражданин Грузии должен получить по 2 тысячи евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены, — от 10 до 15 тысяч евро", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 7 января Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России с требованием признать незаконным арест украинских моряков, захваченных в плен в момент нападения российских пограничников на украинские корабли в Азовском море 25 ноября 2018 года.