СМИ узнали, почему украинские выборы пугают Запад

СМИ узнали, почему украинские выборы пугают Запад

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: 24tv.ua

Европейские дипломаты, базирующихся в Брюсселе и Киеве, выразили обеспокоенность тройкой лидеров президентской гонки в Украине. Об этом говорится в статье агентства Reuters "Непредсказуемые выборы заставили друзей Украины насторожиться".

Автор материала спрашивал дипломатов ЕС о трех основных кандидатах в президенты, которые являются лидерами социологических опросов, — артиста и продюсера Владимира Зеленского, действующего президента Петра Порошенко и бывшего премьера, а ныне народного депутата Юлии Тимошенко.

"Мы точно знаем, что получим с Порошенко. Нам кажется, что мы знаем, что будет с Тимошенко. Насчет Зеленского — то мы не имеем никакого представления... У них всех есть недостатки. Нет ни одного кандидата, которому бы спокойно можно было сказать: "Да", — говорит один из дипломатов.

Стоит отметить, что западные друзья Украины видят и положительный момент – по их мнению, выборы в Украине, в отличие от РФ, стали настоящим соревнованием претендентов ЗА высшую государственную должность.

Как сообщал ONLINE.UA, авторитетное американское издание Washington Post отмечает, что граница между политикой и реалити-шоу становится все менее заметной во всем мире, однако в Украине она исчезла окончательно.

Источник: ONLINE.UA Теги: кандидаты, запад, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию грузинам
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию грузинам
Прогноз погоды в Украине на среду - 27 марта
Прогноз погоды в Украине на среду - 27 марта
На Донбассе украинские воины ликвидировали позицию пророссийских боевиков
На Донбассе украинские воины ликвидировали пози...
Под Кремлем украли кабель правительственной связи
Под Кремлем украли кабель правительственной связи
ЕС неожиданно предложил помощь Верховной Раде Украины
ЕС неожиданно предложил помощь Верховной Раде У...
Доигрались: США будут бороться с энергетическим влиянием России
Доигрались: США будут бороться с энергетическим...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги