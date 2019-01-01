СМИ узнали, почему украинские выборы пугают Запад

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Европейские дипломаты, базирующихся в Брюсселе и Киеве, выразили обеспокоенность тройкой лидеров президентской гонки в Украине. Об этом говорится в статье агентства Reuters "Непредсказуемые выборы заставили друзей Украины насторожиться".

Автор материала спрашивал дипломатов ЕС о трех основных кандидатах в президенты, которые являются лидерами социологических опросов, — артиста и продюсера Владимира Зеленского, действующего президента Петра Порошенко и бывшего премьера, а ныне народного депутата Юлии Тимошенко.

"Мы точно знаем, что получим с Порошенко. Нам кажется, что мы знаем, что будет с Тимошенко. Насчет Зеленского — то мы не имеем никакого представления... У них всех есть недостатки. Нет ни одного кандидата, которому бы спокойно можно было сказать: "Да", — говорит один из дипломатов.

Стоит отметить, что западные друзья Украины видят и положительный момент – по их мнению, выборы в Украине, в отличие от РФ, стали настоящим соревнованием претендентов ЗА высшую государственную должность.

Как сообщал ONLINE.UA, авторитетное американское издание Washington Post отмечает, что граница между политикой и реалити-шоу становится все менее заметной во всем мире, однако в Украине она исчезла окончательно.