Назван новый размер пенсий военных

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После повышения средний размер пенсий для военных составляет 4682 грн. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает ONLINE.UA.

Украинский чиновник добавил, что процесс перерасчета пенсий начался с 1 января 2019 года, и в этот момент были повышены пенсии для 500 тысяч бывших военнослужащих. По словам министра, для бывших военных пенсии были повышены на 763 грн.

"Могу вам сообщить, что средняя пенсия, назначенная в соответствии с законом о пенсионном обеспечении военнослужащих, у нас в Украине составляет 4682,05 грн", — сказал он.

Ранее в ПФУ сообщили, что после повышения средний размер выплат вырос до 3033 грн (на 1 января — 2542).

Как известно, в результате индексации с 1 марта пенсии повысили 8,972 миллионам пенсионеров с 10,2 млн. С учетом единовременной выплаты в 2,4 тысячи гривен, в среднем, пенсии повысили на 500 гривен, утверждают в ПФУ.