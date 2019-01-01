Россия и Беларусь договариваются о еще одной резонансной сделке: детали

Россия и Беларусь договариваются о еще одной резонансной сделке: детали

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Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Белоруссией о обмене геопространственными данными между их вооруженными силами. Распоряжение о подписании Соглашения между российским и белорусским правительствами о взаимном обмен геопространственными данными между вооруженными силами России и Беларуси было подписано 22 марта.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Министерству обороны России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение.

"Если его подпишут, то военные двух стран создадут банки данных геопространственной информации, будут обмениваться данными о "возможности и потребности сторон в сфере геопространственной информации", будут делиться опытом и документацией и тому подобное.Обмен будет бесплатным.При этом, как предполагается, стороны не смогут раскрывать и передавать другим странам геопространственную информацию другой стороны, если не будет письменной договоренности об обратном. Также они не должны использовать данные друг против друга", — передает ТАСС.

РФ и Беларусь обязуются защищать информацию с ограниченным распространением.

Стоит отметить, что обмен информацией, которая составляет государственную тайну, будет происходить по отдельному соглашению.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко провел встречу с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе относительно Донбасса Евгением Марчуком, на которой пожаловался на падение торговли между странами.

Источник: ONLINE.UA Теги: Беларусь, обмен, РФ, дані угода
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