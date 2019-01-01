Ученые рассказали о новой смертельной опасности света от смартфона

Ученые рассказали о новой смертельной опасности света от смартфона

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Фото — flickr.com

Ученые пришли к выводу, что свет от мобильного телефона или ноутбука может вызвать смертельные последствия. Новые исследования о влиянии использования гаджетов в ночное время представили на ежегодном собрании Эндокринного общества в Новом Орлеане, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedikForum.

Отмечается, что приглушенный свет от смартфона или компьютера может вызвать нарушение кровообращения, а у больных с раком молочной железы — распространение метастаз в кости.

"Специалисты опросили пациентов с таким диагнозом и узнали, что они испытывают на себе влияние ночного света. Вероятно, свет от гаджетов нарушает выработку мелатонина, который играет важную роль в подавлении роста новообразований.Ранее о связи между тусклым ночным светом гаджетов и ускоренным метастазированием рака молочной железы на кости не было известно", — сказано в сообщении.

По мнению ученых, из-за стресса, вызванного болезнью, у раковых пациентов нарушается сон, они больше времени проводят с гаджетами.

Ранее стало известно, что интернет-сервис YouTube атакует опасный вирус-шпион, предназначенный для похищения личных данных пользователей. Уязвимыми от распространяемого трояна оказались все компьютеры, работающие на платформе Windows.
Как сообщал ONLINE.UA этот вирус распространяется через ссылки, указанные под видео. Он заманивает пользователей в основном полезными приложениями и путеводителями к компьютерным играм.
Источник: ONLINE.UA Теги: смартфон, свет, опасность, ученые
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