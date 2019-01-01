Ученые рассказали о новой смертельной опасности света от смартфона

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Ученые пришли к выводу, что свет от мобильного телефона или ноутбука может вызвать смертельные последствия. Новые исследования о влиянии использования гаджетов в ночное время представили на ежегодном собрании Эндокринного общества в Новом Орлеане, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedikForum.

Отмечается, что приглушенный свет от смартфона или компьютера может вызвать нарушение кровообращения, а у больных с раком молочной железы — распространение метастаз в кости.

"Специалисты опросили пациентов с таким диагнозом и узнали, что они испытывают на себе влияние ночного света. Вероятно, свет от гаджетов нарушает выработку мелатонина, который играет важную роль в подавлении роста новообразований.Ранее о связи между тусклым ночным светом гаджетов и ускоренным метастазированием рака молочной железы на кости не было известно", — сказано в сообщении.

По мнению ученых, из-за стресса, вызванного болезнью, у раковых пациентов нарушается сон, они больше времени проводят с гаджетами.