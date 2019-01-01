Штаб ООС: враг неожиданно увеличил количество обстрелов на Донбассе

Ситуация на Донбассе достаточно напряженная. За прошедшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ОС, 6 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин.Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — подчеркнули в штабе.
Трижды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь шесть раз: из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — вблизи села Крымское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты
По данным разведки, 26 марта ответным огнем одного оккупанта уничтожено и двое ранены.
"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.