Штаб ООС: враг неожиданно увеличил количество обстрелов на Донбассе

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Ситуация на Донбассе достаточно напряженная. За прошедшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ОС, 6 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин.Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 17 обстрелов: из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем — в районе населенного пункта Водяное; четыре раза, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка.

Трижды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь шесть раз: из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — вблизи села Крымское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 — возле поселка Новолуганское.

По данным разведки, 26 марта ответным огнем одного оккупанта уничтожено и двое ранены.

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.