Порошенко рассказал, когда Украина может достичь полной энергонезависимости

Порошенко рассказал, когда Украина может достичь полной энергонезависимости

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что Украина может достичь полной энергетической независимости в 2021-2022 годах. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Украине вешали на шею ярмо в виде обязательств покупать 52 млрд газа в год (по газовому контракту с РФ — ред.). Хочу еще раз напомнить, что в 2017 году Украина потребила 14 млрд кубов вместо 52, в 2018 году Украина потребила 10,5 млрд кубов.Я подчеркиваю, если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой, мы прекратим импортировать газ", — говорит президент.

По словам Порошенко, на достижение энергонезависимости направлены, в том числе, монетизация субсидий, повышение энергоэффективности и интеграция в европейскую энергосистему. Украинский глава убежден, что пророссийских политиков такая позиция не устраивает.

"Еще выборов нет, а они, Бойко с Медведчуком, уже побежали говорить с Медведевым. Они не говорят о том, чтобы освободить наших военных, они не говорят о том, чтобы вывести оккупационные войска, они не говорят о прекращении войны, у них нет с РФ других тем разговора, кроме закупки газа", — отметил он.

Как сообщал ONLINE.UA, "Газпром" готов принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если оно будет, и готов участвовать в создании совместного газотранспортного консорциума. С таким громким заявлением выступил глава корпорации Алексей Миллер.

Источник: ONLINE.UA Теги: газ, Украина, Петр Порошенко, енергозалежність
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