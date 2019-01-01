ФСБ проводит массовые обыски в оккупированном Крыму

Фото — .facebook.com/anton.naumliuk

В оккупированном Крыму российские силовики проводят минимум 25 обысков в домах крымскотатарских активистов. Они проходят в Симферополе и Белогорском районе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook журналиста Антона Наумлюка.

По утверждению российской ФСБ, "в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Адвокат Николай Полозов сообщил об обысках "минимум в 25 домах" и назвал это "массовой акцией устрашения крымских татар".

Адвокатов не пускают к обыскиваемым.

Стоит отметить, что после российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму.