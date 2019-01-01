Порошенко признался, кого считает главным оппонентом на выборах

Порошенко признался, кого считает главным оппонентом на выборах

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что на президентских выборах Украины его главным оппонентом является президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на телепередаче "Свобода слова" на ICTV, передает ONLINE.UA.

"Мой союзник-украинский народ. Кто есть мой оппонент? Мой оппонент — Путин. И когда мы говорим о том, что нам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинского интереса, обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики, это делается в том числе для того, чтобы изменения, которые произошли за последние 5 лет, стали необратимыми", — сказал он.

Кроме того, украинский глава подчеркнул, что "все, что ослабляет нашу державу, усиливает Путина".

Напомним, недавно Порошенко откровенно признался, что "не ожидает положительных новостей относительно освобождения удерживаемых в РФ украинских моряков до президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

"Путин четко подчеркнул, что он не будет делать ни одного шага", — сказал президент и добавил, что работа по освобождению украинцев продолжается.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявил, что существует реальная угроза полномасштабной войны, поскольку сейчас Россия ведет большую подготовку к удару. Об этом он сообщил в ходе оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Володимир Путин, Президентские выборы 2019
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