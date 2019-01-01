В "Нафтогазе" придумали, как снизить цену на газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что необходимо отменить монополию компаний-поставщиков газа для населения. Это не значит, что их нужно ликвидировать с рынка газа, можно прекратить обязательства "Нафтогаза" продавать им газ, и дать возможность этим компаниям самим покупать газ на открытом рынке без посредника.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Коболев отметил, что такая смена модели на рынке газа заложена в постановлении правительства, но дата изменения приходится на май 2020 года.

"Это было договоренности между правительством и МВФ. Но мы можем эту модель изменить сейчас, не ожидая еще один год... "Нафтогаз" недавно купил существенные объемы газа. Я пока не могу раскрыть, какие именно, потому что это коммерческая тайна. Мы купили их по цене, которая должна быть меньшей, чем цена, которая сейчас является регулируемой на рынке, даже если добавить все расходы на транспортировку в Украину, налоги и даже небольшую сеть поставщиков", — добавил очльник "Нафтогаза".

Также Коболев подчеркнул, что они предлагают снять регулирования ПСО (возложение специальных обязанностей, – ред.). То есть облгазы смогут покупать продукт на открытом рынке по более низкой цене, чем предлагает "Нафтогаз".

Чиновник отметил, что против этой идеи олигархи, потому что на рынке за этот газ нужно платить, а сейчас из-за какой-то сделки они за него не платят.