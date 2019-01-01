Ученые рассказали, что на самом деле чувствуют люди перед смертью

Исследователи из Университета Вуллонгонга заметили, что многих людей смерть пугает как процесс, связанный с болью и другими страданиями, однако ученые выяснили, что большинство умирает без боли, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По словам специалистов, смерть в сопровождении болезненных симптомов – явление редкое, чаще при этом наблюдаются не такие тяжелые ощущения. Указано, что за последнее десятилетие произошло значимое уменьшение боли и других симптомов, которые проявляются в момент окончания человеческой жизни.

"Более 85% пациентов, получающих паллиативную (предсмертную) помощь, не имеют тяжелых симптомов наступления смерти. Люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни", – говорится в докладе австралийских ученых.

Ученые также назвали самые распространенные симптомы, которые наблюдаются у людей в конце жизни, — это усталость и потеря аппетита. При этом проявление усталости превосходит другие симптомы, если боль еще возможно лечить препаратами, влиять на другие симптомы проблематично. 13,3% пациентов перед смертью сообщали про сильный стресс из-за усталости, 7,4% – про неприятные симптомы боли, 7,1% – о потере аппетита.

Как сообщал ONLINE.UA, американские и британские ученые пришли к выводу, что занятия спортом снижают риск преждевременной смерти у людей среднего возраста.