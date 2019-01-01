Президентские выборы 2019: Вакарчук неожиданно обратился к украинцам

Святослав Вакарчук (фото — instagram.com)

Певец Святослав Вакарчук призвал всех украинцев голосовать ответственно. Артист просит людей выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта. Соответствующее обращение он разместил в Instagram, передает ONLINE.UA.

"Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от собственной ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", – говорит певец.

Артист отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее – это не прикол, и выборы президента тоже.

"Его приобретают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое", – отметил лидер общественного мнения.

Кроме того, Вакарчук напомнил, что тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать.

"Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту", – призвал Вакарчук.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее солист группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет принимать участия в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.