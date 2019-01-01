"Ищите другое место для жизни": Аксенов начал угрожать жителям оккупированного Крыма

Сергій Аксьонов (фото — facebook. com)

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает действия российской ФСБ, МВД и Росгвардии, которые систематически проводят массовые обыски у крымских татар и призвал "бороться с экстремизмом" также и религиозных деятелей, СМИ, общественные и образовательные организации. Об этом он написал в Facebook, передает ONLINE.UA.

Одиозный оккупант поблагодарил российских силовиков "за профессиональную, системную работу" и заявил, что любые разговоры о репрессиях на полуострове, — "ложь и демагогия, попытка придать делу политическую окраску".

Он также добавил, что все, кто не уважает законы РФ, могут искать себе другое место для жизни в любой точке мира и в оккупированном Крыму "таким персонажам ничего, кроме тюрьмы не светит".

"Хочу подчеркнуть, что в борьбе с экстремизмом мало одних только усилий правоохранительных органов. Здесь необходима совместная работа органов власти всех уровней, религиозных деятелей, СМИ, общественных и образовательных организаций. Надо усилить эту работу", — сказал глава так называемого "правительства" оккупированного Крыма.