"Ищите другое место для жизни": Аксенов начал угрожать жителям оккупированного Крыма

"Ищите другое место для жизни": Аксенов начал угрожать жителям оккупированного Крыма

  |  Украина   |   Читати українською
Сергій Аксьонов (фото — facebook. com)

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает действия российской ФСБ, МВД и Росгвардии, которые систематически проводят массовые обыски у крымских татар и призвал "бороться с экстремизмом" также и религиозных деятелей, СМИ, общественные и образовательные организации. Об этом он написал в Facebook, передает ONLINE.UA.

Одиозный оккупант поблагодарил российских силовиков "за профессиональную, системную работу" и заявил, что любые разговоры о репрессиях на полуострове, — "ложь и демагогия, попытка придать делу политическую окраску".

Он также добавил, что все, кто не уважает законы РФ, могут искать себе другое место для жизни в любой точке мира и в оккупированном Крыму "таким персонажам ничего, кроме тюрьмы не светит".

"Хочу подчеркнуть, что в борьбе с экстремизмом мало одних только усилий правоохранительных органов. Здесь необходима совместная работа органов власти всех уровней, религиозных деятелей, СМИ, общественных и образовательных организаций. Надо усилить эту работу", — сказал глава так называемого "правительства" оккупированного Крыма.

Как стало известно ранее, Россия продолжает готовить военную инфраструктуру в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, в оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, ФСБ, обыски, Сергей Аксенов
Новости других СМИ
"Мы не понимаем, как можно такое делать": в США пожаловались на Украину
"Мы не понимаем, как можно такое делать&qu...
В Украине просят Евросоюз о помощи: что случилось
В Украине просят Евросоюз о помощи: что случилось
Приехали: из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство
Приехали: из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ о...
Президентские выборы 2019: Вакарчук неожиданно обратился к украинцам
Президентские выборы 2019: Вакарчук неожиданно ...
"Зачем вы меня сюда привезли ?!": Лукашенко устроил кадровую чистку из-за коров
"Зачем вы меня сюда привезли ?!": Лук...
Порошенко признался, кого считает главным оппонентом на выборах
Порошенко признался, кого считает главным оппон...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи