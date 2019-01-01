В Украине просят Евросоюз о помощи: что случилось

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Официальный Киев обратился в Совет Европы в связи с обысками крымскотатарских активистов, которые российская ФСБ сегодня проводит на оккупированном полуострове. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает ONLINE.UA.

"Только что проинформировал Генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы про очередную системную атаку российских оккупантов на крымских татар в Крыму. Подчеркнул, что речь идет о целенаправленной политике подавления. Призвал СЕ к действиям", — написал Кулеба.

Украинский дипломат подчеркнул, что Украина ожидает не лишь на очередное выражение озабоченности, но и на конкретные шаги по защите прав крымских татар.

"Если эти шаги будут хотя бы на 50% такие же энергичные, как попытки некоторых сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, права людей в оккупированной зоне будут защищены", — добаил Кулеба.

Посол Украины в ЕС также обратился к европейским партнерам в связи с обысками в крымскотатарских активистов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Крыму российские силовики проводят минимум 25 обысков в домах крымскотатарских активистов. Они проходят в Симферополе и Белогорском районе. ФСБ уже задержала 17 человек.