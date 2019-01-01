"Мы не понимаем, как можно такое делать": в США пожаловались на Украину

Бен Ходжес (фото — flickr.com)

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе (в 2014-2017 годах), а ныне глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что НАТО и странам-партнерам нужно создать концепцию сдерживания Российской Федерации, поскольку она может заблокировать и Одессу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой DELFI. Эксперт подчеркнул, что для НАТО и стран-партнеров, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать наш собственный A2/AD (Anti Access/ Area Denial) – "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем. Морские и наземные системы помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу.

Кроме того, Ходжес объяснил, что необходимо усилить экономическое давление.

"Мы должны использовать всю нашу мощь, мощь Альянса, чтобы это давление было действительно ощутимым. Даже в Украине, в Одессе, две трети транспортных компаний, управляющих портом, – российские. Я не понимаю, как Украина может вести бизнес с Россией, если та захватила ее моряков",– заявил генерал США.

Также он напомнил, что в отличие от ситуации на Балтике, члены НАТО ограничены в своих действиях в Черноморском регионе Конвенцией Монтре от 1936 года.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, эксперт пояснил, будет ли Путин нападать на страны НАТО.