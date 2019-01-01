В украинском порту нашли ракетный комплекс РФ: что с ним будут делать

В украинском порту нашли ракетный комплекс РФ: что с ним будут делать

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Фото з відкритих джерел

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в ходе проверки в одном из украинских морпортов обнаружили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Почора". Теперь находку отдадут на вооружение ВСУ, передает ONLINE.UA

Матиос рассказал, что СБУ совместно с военной прокуратурой во время инвентаризации нашли в одном из морских портов Украины "ракеты зенитно-ракетного комплекса С-125 класса "земля-воздух".

Отмечается, что суд уже арестовал эти ракеты как предметы нарушения таможенных правил.

"Указанное имущество и боеприпасы и ракетный комплекс предлагается правительству путем выдачи распоряжения передать Вооруженным силам Украины. Письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии есть за подписью министра обороны Украины", — отметил прокурор.

Матиос также добавил, что в случае соответствующего распоряжения Кабмина ВСУ получат "буквально в ближайшую неделю современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава Петр Порошенко во время визита в Житомир в понедельник, 11 марта, рассказал о планах по созданию высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, ракетный комплекс, порт
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