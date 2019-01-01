В штабе ООС рассказали, какой единственный язык понимают российские военные

В штабе ООС рассказали, какой единственный язык понимают российские военные

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Фото: mil.ru

Главнокомандующий Объединенных сил заявил, что с российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии Российской Федерации против Украины, каждый день ведется разговор языком украинского оружия. И этот язык они очень хорошо понимают, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Украины".

Также Наев обсудил несколько особо важных тем жизни Украины и ООС и выразил свое мнение относительно них. По его словам, что ближе к выборам, подчеркнул Наев, тем больше провокаций в информационном пространстве происходит.

"Целая фабрика российских троллей в погонах и без них организует в регионах Украины, в соцсетях, блогах, форумах и мессенджерах информационные атаки. Целью их является одно: навязать российское мнение украинскому избирателю", -говорит командующий Объединенных сил.

Только методы разные: подмена понятий, ложь, спекуляции и манипуляции.

Отметим, что недавно бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Кремер заявил, что российская власть опасается результатов украинских выборов, ведь победитель не известен заранее, в отличие от выборов в РФ. Поэтому в Кремле пытаются дискредитировать весь избирательный процесс в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас сделал прогноз о планах Путина на президентских выборах в Украине.

Источник: Голос України Теги: Украина, ООС, штаб, боевики
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