Стало известно, сколько украинцев призовут в армию весной

Стало известно, сколько украинцев призовут в армию весной

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Фото: 24tv.ua

В Кабмине утвердили количество граждан Украины, которых призовут на срочную военную службу в апреле-июне 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

Также Кабмин определил объем расходов для проведения призыва, соответствующее решение приняли на заседании правительства 27 марта.

Так, в апреле-июне в армию призовут 18 752 граждан Украины. Из них в Вооруженные силы – 9 тысяч человек, в Нацгвардию – 5 152, в Госпогранслужбу – 4 тысячи, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.

"На одного призывника будет приходиться 3 935 гривен и 13 копеек расходов. Из них 3 842 гривен – для выплаты помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу. Еще 93 гривны 13 копеек предусмотренные на подготовку и проведение призыва. Общий объем расходов для проведения призыва – 73,79 миллиона гривен", — сказано в сообщении.

Недавно стало известно, что Евросоюз должен построить новую систему противоракетной обороны после прекращения действия двустороннего Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией. В новую систему ПРО нужно включить Украину.Об этом заявил официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в штабе ООС рассказали, какой язык понимают российские военные.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, военные, призыв, призывники
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