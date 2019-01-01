"Это очень важно!": лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк тоже обратился к украинцам

Андрій Хливнюк (фото — з відкритих джерел)

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк призвал украинцев голосовать ответственно. Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Хочу сказать буквально два слова о выборах, которые состоятся вот-вот уже, через несколько дней. Пожалуйста, если вам важно будущее страны — придите, проголосуйте за того, кого хотите. Но это не прикол. Голосуйте не по-приколу", — сказал музыкант.

Стоит отметить, что ранее певец Святослав Вакарчук тоже призвал всех украинцев голосовать ответственно. Артист просит людей выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.

"Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от собственной ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", – говорит певец.

Артист отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее – это не прикол, и выборы президента тоже.

Как сообщал ONLINE.UA, европейские дипломаты, которые базируются в Брюсселе и Киеве, выразили обеспокоенность тройкой лидеров президентской гонки в Украине. Об этом говорится в статье агентства Reuters "Непредсказуемые выборы заставили друзей Украины насторожиться".