Макар Пасенюк: Будущее - за альтернативной энергетикой

Макар Пасенюк, керуючий партнер ICU

На прошлой неделе в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на территории села Пановцы было введено в эксплуатацию вторую по мощности в Украине солнечную электростанцию (СЭС) — «Каменец-Подольская». Инвесторами проекта выступили группа ICU и американский фонд VR Capital Group. Общий объем инвестиций составил около 55 млн. долларов США, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "Укринформ".

СЭС «Каменец-Подольская» является одним из крупнейших объектов прямых иностранных инвестиций в Украине и будет способствовать переходу страны к возобновляемым источникам энергии. В том числе, выполнению обязательств Украины по сокращению выбросов парниковых газов не менее, чем на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года согласно Парижскому соглашению 2015 года.

Предполагается, что СЭС на территории села Пановцы будет генерировать 68 ГВт "чистой" электроэнергии в год, что снизит выбросы СО2 на 67 тыс. тонн ежегодно. Станция введена в эксплуатацию компанией "Подольскэнерго", которая создала на станции 45 новых рабочих мест и ежегодно будет платить 2,6 млн. грн в бюджет местной общины в качестве арендных платежей за пользование земельным участком.

«ICU уже некоторое время рассматривает возможности инвестирования в реальный сектор в свете определенных тенденций на финансовых рынках. Кроме этого, мы верим, что будущее — за альтернативной энергетикой. Сложившиеся в Украине условия для привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику — это, по моему мнению, самый успешный проект по созданию масштабного инвестиционного продукта на уровне государства», — прокомментировал МакарПасенюк, управляющий партнер группы ICU.

«И нам кажется, что это правильная стратегия, поскольку в Украине на сегодня 65% электроэнергии генерируется с использованием импортных ресурсов — угля, газа, ядерного топлива. Развитие независимой энергогенерации позволит сделать страну более устойчивой и, в среднесрочной перспективе, сократить платежный дефицит», — считает Макар Пасенюк.

Известно, что группа ICU также рассчитывает до конца года запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) по специальной МБО-Т технологии.

Справка.

VR Capital Group Ltd., которая действует через свои основные дочерние компании, включая VR Advisory Services Ltd. (Все вместе — VR Capital Group), является управляющим активами альтернативного типа общей стоимостью более $ 4,5 млрд. Клиентская база VR Capital Group в основном состоит из институциональных инвесторов из США и Западной Европы, а также включает университетские фонды, благотворительные организации, семейные фонды и средства институциональных распорядителей активами.

Группа ICU, основана в 2006 году специалистами из ING, является лидером по управлению активами в Украине, ее портфель превышает $ 500 млн. Владельцем группы является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.