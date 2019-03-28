Курс валют на сегодня 28 марта - доллар стал дороже, евро подорожал

На четверг, 28 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 28 марта цена доллара США составит 27 гривен 8 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 5 копеек, что в свою очередь на 3 копейки больше чем в среду, 27 марта.

В среду, 27 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.155/27.13 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.56/30.53 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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