На Донбассе враг обстрелял украинских воинов и понес потери

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Ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая. За прошедшие сутки противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, при этом 10 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников пять раз. Из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли в районе населенного пункта Опытное.Из гранатометов различных систем – вблизи села Гнутово.Станковые противотанковые гранатометы враг применял в районе населенного пункта Чермалык, а крупнокалиберные пулеметы – возле села Лебединское", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел восемь обстрелов.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

В пресс-центре ООС отметили, что на обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.